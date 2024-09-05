Gözyaşlarını tutamamıştı: Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara mesaj!

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transferi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan minik taraftar Rüzgar Sevim'e forma teklifinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:31
Gözyaşlarını tutamamıştı: Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara mesaj!
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli oyuncu, transferi sonrası gözyaşlarına hakim olamayan 10 yaşındaki Rüzgar Sevim'e forma teklifinde bulundu.

Kerem'in açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Rüzgar, Hayat bize birçok şey öğretiyor; mutluluklarla beraber geçen güzel günler kadar, ayrılıklar da bu hayatın içinde. Ama biz ayrılsak da kalplerimiz birlikte atar, sen Galatasaray'dan ve Galatasaraylılığından vazgeçme lütfen. Bu renkler altında daha çok kahramanın olacak, onlarla güleceksin, gözündeki yaşlar da inşallah sadece mutluluktan akacak… Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica'da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin?"


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #transfer #forma

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