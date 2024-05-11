Granada - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jose Ramon Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
GRANADA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Nuevo Los Carmenes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
GRANADA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Gonzalez Fuertes'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin Real Sociead ve Cadiz maçlarına 11'de başlayan Arda Güler'e yine ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.
Granada, ligde oynadığ son maçta Sevilla deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Real Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Cadiz'i 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesten nefret eden 4 burç
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Müdürün odasını bastı
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme
- Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
- Yargıtay'da 'düğüm' çözülüyor