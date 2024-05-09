UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike!

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Milli oyuncu Arda Güler, finalde forma giyememesi halinde buruk bir sevinç yaşayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'i bekleyen büyük tehlike!
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Real Madrid, geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Devler Ligi'nde finale yükselen İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler için ise sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile oynanacak final maçında 19 yaşındaki futbolcuya süre vermemesi halinde Arda'nın kariyerine bu sezon Şampiyonlar Ligi kazanma başarısı dahil edemeyeceği ortaya çıktı.

MADALYALAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022'de uygulamaya başladığı kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyaları geçersiz sayılıyor.

Real Madrid'de daha önce Andriy Lunin ve Isco'nun, 2022'de kazanılan Şampiyonlar Ligi'nde o sezon Devler Ligi'nde hiç forma giymemeleri nedeniyle madalyaları geçersiz sayılmıştı.

Real Madrid'de bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında kadroya dahil edilen Arda Güler, Devler Ligi'nde sahaya hiç adım atmadı. Milli futbolcu, sezon genelinde ise İspanyol devinde 9 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.


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