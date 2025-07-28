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Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oluyor!

Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oluyor!

28.07.2025 19:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oluyor!

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'in 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu Granit Xhaka'yı transfer etmek için Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Uzun süredir transferi gündemden düşmeyen, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı.

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Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Granit Xhaka'nın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı.

Haberde yer alan bilgilere göre Sunderland, bu transfer karşılığında Leverkusen'e 20 milyon Euro bonservis ödeyecek. Böylece İngiliz ekibi, bu sezonki toplam transfer harcamasını 130 milyon Euro'ya çıkarmış olacak.

BAYER LEVERKUSEN'DE 99 MAÇ

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Bayer Leverkusen formasıyla 99 karşılaşmaya çıktı.

Bu süreçte 6 gol atan Xhaka, 9 asistle takımına katkı sağladı. 

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