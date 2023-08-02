Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona yakın

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:57

Fenerbahçe, milli oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, sarı lacivertli kulüp, Cengiz'in transferi için Marsilya ile anlaştı.

Milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği iddia edildi.

Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Fransız takımıyla 37 maça çıktı ve 5 gol - 4 asist yaptı.