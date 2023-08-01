Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı

Gremio, Fenerbahçe'den Joao Pedro'yla anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:47
Gremio, Joao Pedro transferini açıkladı
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Fenerbahçe, Joao Pedro'yla yollarını ayırdı. 

Brezilya ekibi Gremio'nun internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Joao Pedro ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada 31 yaşındaki golcünün bugün Brezilya'ya gideceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Kontrollerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Geçen sezon Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Pedro,  28 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.


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