Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:19
Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kadrosuna henüz dahil edilmeyen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexander Djiku ile Emre Mor kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Zimbru kafilesi:



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