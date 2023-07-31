Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zimbru ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kadrosuna henüz dahil edilmeyen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexander Djiku ile Emre Mor kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Zimbru kafilesi:
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