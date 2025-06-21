Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroBasket A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte öne geçmeyi başararak devre arasına 43-35 galip girdi.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren milliler, son periyoda 62-59 önde girdi.
Son çeyrekte hata yapmayan Türkiye farkı açtı ve mücadeleyi 83-72 kazandı.
Potanın Perileri, bu sonuçla A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada noktalayarak çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar çeyrek finalde, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan takımın netleşeceği; İtalya - Litvanya maçının galibiyle eşleşecek.
Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etmişti.
FRANSA LİDER BİTİRDİ, İSVİÇRE GALİBİYET ALAMADI
Fransa 3'te 3 yaparak A Grubu'nu lider tamamlarken ev sahibi Yunanistan, aldığı tek galibiyetle grubu üçüncü sırada tamamladı.
Son maçında Fransa'ya 111-37 mağlup olan İsviçre ise turnuvayı galibiyet alamadan tamamladı.
MAÇ TAKVİMİ
Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da yapılacak.
Şampiyonada final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.