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Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

21.06.2025 22:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroBasket A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte öne geçmeyi başararak devre arasına 43-35 galip girdi.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren milliler, son periyoda 62-59 önde girdi.

Son çeyrekte hata yapmayan Türkiye farkı açtı ve mücadeleyi 83-72 kazandı.

Potanın Perileri, bu sonuçla A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada noktalayarak çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar çeyrek finalde, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan takımın netleşeceği; İtalya - Litvanya maçının galibiyle eşleşecek.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etmişti.

FRANSA LİDER BİTİRDİ, İSVİÇRE GALİBİYET ALAMADI

Fransa 3'te 3 yaparak A Grubu'nu lider tamamlarken ev sahibi Yunanistan, aldığı tek galibiyetle grubu üçüncü sırada tamamladı.

Son maçında Fransa'ya 111-37 mağlup olan İsviçre ise turnuvayı galibiyet alamadan tamamladı.

MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da yapılacak.

Şampiyonada final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.

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