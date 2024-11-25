Galatasaray’ın başında kırılması zor başarılar elde edip damgasını vurdu: Rekorların adı Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk rekorları altüst etmeyi sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın başına geçtiğinden bu yana üst üste 2 şampiyonluk kazanan ve aldığı sonuçlarla birçok rekora imza atan Buruk, kariyerine ulaşılması güç başarılar eklemeye devam ediyor.
Tecrübeli hoca, Bodrumspor galibiyetiyle, Galatasaray’ın Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 karşılaşmasında 11 maçı da kazanan ilk takım olmasını sağladı.
Buruk’un Sarı-Kırmızılılarla kırdığı rekorlar şöyle:
- İç sahada 19 maçlık galibiyet serisi yakalayıp Mircea Lucescu’ya ait (18) kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.
- Geçen sezon 102 puanla şampiyonluk yaşadı. Böylece F.Bahçe’yi (93) geçip ligde 3 haneli puanla takımını şampiyon yapan ilk teknik direktör unvanını aldı.
- G.Saray, Buruk’la geçen sezon 33 galibiyet alıp ligde bir sezonda en fazla kazanan takım rekorunu kırdı. l Sahasında 35 maç üst üste gol atan Buruk’lu G.Saray, kulüp rekorunu ileri taşıdı.
- Okan Buruk, Süper Lig’de futbolcu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk gören isim. Buruk futbolcuyken 7, teknik direktörlüğünde 3 şampiyonluk kazandı.
- Buruk, G.Saray tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.
- Okan Buruk, G.Saray’ın şampiyon olduğu 2022-23’te 2.44, 2023-24’te 2.68 puan ortalaması tutturup rekor kırdı.
- G.Saray, Bodrum galibiyetiyle deplasmanda üst üste 14. maçını kazanıp dış sahadaki en uzun kazanma serisini geliştirdi.
- Buruk, önce üst üste 14 galibiyetle, Mustafa Denizli’yi (13) geride bırakıp G.Saray’ın Süper Lig’deki en uzun kazanma serisine imza attı. Ardından bu rekoru 17 maça taşıdı.
- Okan Buruk, Süper Lig’de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu (62 maçta başardı).
- G.Saray, Tottenham’ı mağlup ederken Okan Buruk, 16 maçta 9. galibiyetine ulaşıp, UEFA Avrupa Ligi’nde en çok kazanan Türk teknik direktör olmayı başardı.
Etiketler: #galatasaray #okan buruk #rekor
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