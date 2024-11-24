Galatasaray, Okan Buruk ile rekor üstüne rekor kırıyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile rekor kırmaya devam ediyor.

Galatasaray, Okan Buruk ile rekor üstüne rekor kırıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:37

Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti. Bu sonuçla beraber sarı-kırmızılı ekip Süper Lig tarihinde bir sezonun ilk 12 karşılaşmasında 11 maçı da kazanan ilk takım oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, işte Galatasaray'ın Teknik Direktör Okan Buruk ile kırdığı rekorlar:

Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi (17 ve 14 maç)

Süper Lig'de toplanan en yüksek puan (102)

Süper Lig'in maç başı en yüksek puan ortalaması (2,68)

Lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyeti serisi (13 maç)

Süper Lig'de bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ilk kulüp


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #rekor

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