GSTV sunucusu Serbay Şenkal'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler

24 Mayıs 2022 Salı, 15:31

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beyaz Tv'de yayımlanan Derin Futbol programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalar yapan Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sert sözler sarf etti.

KÜTAHYALI'YI HEDEF ALDI

GSTV sunucusu Serbay Şenkal ise programın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Şenkal'ın paylaşımında, "Rasim Ozan Kütahyalı ile program yapmak hakikaten büyük sabır gerektiren bir hadise. Ayrıca taraftarı ve profesyoneli olduğum camiam ile anılması büyük bir dezavantaj, hatta utanç vesilesi kanımca!" ifadeleri yer aldı.

Serbay Şenkal'ın paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

ARDA GÜLER'İ ÖVMÜŞTÜ

Serbay Şenkal Gün ortası programında yorumcu Kemal Özcanlı ile birlikte Fenerbahçeli Arda Güler’den övgü dolu sözler ile bahsetmişti.

Arda Güler’in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu dile getiren Şenkal, “16 yaşında 2005 doğumlu çok önemli bir futbolcu var. Zaten muazzam bir gole imza attı. Müsabakayı takip ettim. Kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı çok önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adından bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe’yi de bu bağlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Centilmenlik göstermemiz gerekiyor, bunlar bizim evlatlarımız. Galatasaray’a gol attığında ben mutluluk duydum” ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİNİZİ ÇOK CİDDİYE ALIYORSUNUZ"



Ali Koç, 3 Temmuz için açıklama yaparken, "Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz'dan 4 yıl sonra Beyaz TV'de, 2015'te şunları söyledi; '3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray'ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibarıyla gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe'den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri' Bunlar ne demek?" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz'da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım'ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe'yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray'ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final'de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray'ın 97'si ile ilgili Mehmet Ağar'ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97'de de Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı" açıklamasını yapmıştı.