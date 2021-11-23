Nihat Özdemir'den Burak Elmas görüşmesi sonrasında açıklama: Türk futbolu Galatasaray'sız olmaz
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbi sonrasında Galatasaray'dan gelen istek üzerine toplantı yaptılar. Toplantı sonrası konuşan Özdemir, "Türk futbolu Galatasaray'sız olmaz" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın görüşme isteği sonucunda bir araya geldiler.
Görüşmenin ardından iki taraf da açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin ardından ilk olarak söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak Galatasaray ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
Başkan Elmas ile derbi dahil birçok konuyu konuştuklarını aktaran Özdemir, “Derbi maçından evvel başkan Burak Elmas’ı aradım. Kendisine, TFF ile Galatasaray’ın ilişkileri arasında sıkıntılar olduğunu söyledim. Dolayısıyla maçtan sonra ya Salı ya da Çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladık. Sayın başkan da maçtan sonra toplantı yapılabileceğini söyledi. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oynandı ve sonra başkan düzenlediği basın toplantısında federasyona gideceğini söyledi. Bunu duyduktan sonra kendisine Salı günü federasyonda olacağımı belirten bir mesaj attım ve başkan da bu mesaja geri dönüş yaptı. Bugün, kendisi ve yönetim kurulundaki iki arkadaşıyla federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnız derbi maçını değil, TFF-Galatasaray ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Derbi maçını da detaylıca konuştuk. Konuşulan konularda bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaraysız olmaz. TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkileri biz en iyi noktaya getirmek durumundayız. İnşallah ilişkilerimiz daha iyiye doğru giderek yolumuza beraber devam edeceğiz” dedi.
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