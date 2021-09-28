Guardiola, PSG'yi nasıl durduracaklarını bilmediğini söyledi

28 Eylül 2021 Salı, 16:04

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası çok önemli bir karşılaşmayı barındırıyor. Kupanın favorilerinden Paris Saint-Germain ve Manchester City bu gece A Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Paris Saint-Germain'in ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele öncesi Fransa'da soruları yanıtlayan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Mauricio Pochettino'nun ön taraftaki üçlüsünü kontrol altına almanın neredeyse imkansız olacağını söyledi.

Guardiola, Messi, Mbappe ve Neymar'ı nasıl durduracakları yönünde gelen soruya "Bilmiyorum" cevabını verdi.

"Dürüst olmak gerekirse onları durdurmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Çok iyiler. Bu kadar yetenek bir arada ve onları kontrol etmek çok zor."

Tecrübeli teknik adam, PSG formasıyla henüz gol atamayan eski oyuncusu Messi'nin zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldızın Barcelona'dan ayrılışını sürpriz olarak nitelendiren 50 yaşındaki Guardiola, "Herkes için biraz sürpriz oldu. Birkaç yıl önce hayal bile edemezdin ama oldu. Futbolda asla bilemezsin ve hayatta ne olacağını asla bilemezsin. Paris'te mutlu olacağına eminim." dedi.

Sakatlığı nedeniyle ligde Metz ve Montpellier maçlarını kaçıran Lionel Messi'nin Manchester City karşısında forma giymesi bekleniyor.

Grubun ilk haftasında City, evinde RB Leipzig'i 6-3 mağlup ederken, PSG deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı. Parc des Princes'deki önemli mücadele saat 22.00'de başlayacak.