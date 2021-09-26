PSG'de Mbappe ile Neymar arasında 'bana pas vermiyor' krizi çıktı

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 12:47
<p>Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain, Montpellier'ı 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.</p>

Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain, Montpellier'ı 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.

<p>Paris ekibinin gollerini 14. dakikada Gueye ve 88. dakikada oyuna girmesinden bir dakika sonra Draxler kaydetti.</p>

Paris ekibinin gollerini 14. dakikada Gueye ve 88. dakikada oyuna girmesinden bir dakika sonra Draxler kaydetti.

<p>Kylian Mbappe maçta 88. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.</p>

Kylian Mbappe maçta 88. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.

<p>Ligdeki son golünü 5. haftada Clermont karşısında kaydeden Fransız yıldız, Neymar'ın kendine pas vermemesinden şikayet etti.</p>

Ligdeki son golünü 5. haftada Clermont karşısında kaydeden Fransız yıldız, Neymar'ın kendine pas vermemesinden şikayet etti.

<p>Canal Plus ekranındaki görüntüde; Kylian Mbappe'nin Draxler'in golünün ardından, "Bana pas vermiyorlar." dediği görüldü.</p>

Canal Plus ekranındaki görüntüde; Kylian Mbappe'nin Draxler'in golünün ardından, "Bana pas vermiyorlar." dediği görüldü.

<p>AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe kendine pas atmayan ve Draxler'a gol attıran Neymar'dan şikayet etti.</p>

AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe kendine pas atmayan ve Draxler'a gol attıran Neymar'dan şikayet etti.

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