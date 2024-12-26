Guardiola'dan Everton maçı öncesi sürpriz karar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Everton maçı öncesi kamp yapma kararı aldı.

Guardiola'dan Everton maçı öncesi sürpriz karar!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:22

İngiliz devi Manchester City son 12 maçta 9 yenilgi, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. City, Premier Lig'de liderlikten 7. sıraya geriledi. Manchester City tek galibiyetini, Liverpool'a tek mağlubiyetini tattıran Nottingham Forest karşısında aldı.

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, Everton'ı konuk edecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Pep Guardiola maç öncesi önlem aldı.

GUARDIOLA'DAN NOEL ZAMANI MAÇ ÖNLEMİ

Katalan çalıştırıcı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kamp yapacaklarını açıkladı. Guardiola galibiyet için oyuncuların odaklarının artmasını istedi.

Guardiola, "Dün antrenman yaptık, bugün yaptık. Burada kalacağız ve Boxing Day'de oynayacağız. Umarım burada olmayı istiyorlardır çünkü bu onların işi" dedi.


Etiketler: #pep guardiola #Manchester City #everton

İlgili Haberler

Galibiyet hasreti sona erdi: Manchester City sahasında kazandı!

Galibiyet hasreti sona erdi: Manchester City sahasında kazandı!
Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!

Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
Aston Villa 2 golle kazandı: Manchester City'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi!

Aston Villa 2 golle kazandı: Manchester City'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler