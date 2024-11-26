'Gücünü Demirden Alan Kadınlar' projesi başladı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:30

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her üç kadından birinde demir eksikliği görülüyor. Türkiye'de ise her dört kadından biri bu sorunla karşı karşıya. Demir, vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırmanın yanı sıra bağışıklık sistemi, zihinsel performans ve enerji üretiminde de kritik rol oynuyor. Demir eksikliği durumunda halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon güçlüğü, saç dökülmesi ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Kadınlar, adet döngüsü ve gebelik gibi süreçlerden dolayı bu soruna daha fazla maruz kalıyor. Yetersiz beslenme ve demirin gıdalardan düşük emilimi gibi eksiklikler de sorunun yaygınlaşmasına neden oluyor. Orzaks İlaç, toplum sağlığını derinden etkileyen bu konuyu gündemde tutmak ve kadın sağlığında demir eksikliğinin önemine dikkat çeken "Gücünü Demirden Alan Kadınlar" isimli sosyal sorumluluk projesini başlattı.

BAŞARI HİKAYELERİYLE FARKINDALIK YARATIYOR

Projenin ilk etabında olimpiyatlarda derece kazanmış paralimpik sporcularımız Halime Yıldız, Aysel Özgan, Kader Güvenç ve olimpiyat sporcusu Nurten Mermer yer alıyor. Demir eksikliği hem oksijen taşınmasında rolü olduğundan, hem de ATP yapımında yer aldığından sporda performans açısından önem taşır. Bu sporcuların hikayeleri, demir eksikliğinin giderilmesiyle sağlanan başarıların ve demir takviyesinin kullanımıyla daha sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Orzaks İlaç, “Gücünü Demirden Alan Kadınlar” projesiyle yalnızca bir farkındalık kampanyasına imza atmanın ötesinde, aynı zamanda uzun vadeli bir sosyal harekete de öncülük etmeyi planlıyor. Kadınların sağlığını iyileştirmenin, toplumun sağlığını iyileştirmek anlamına geldiğini vurgulayan bu projeyle, gelecek nesiller için sağlam temeller atmayı hedefleniyor.

“DEMİR GİBİ GÜÇLÜ KADINLAR TOPLUMUN TEMELİ”

Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Demir eksikliği, yalnızca bireylerin sağlığını değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir sorun. Kadınlarımız hem toplumda hem de ailede sağlığın temellerini atan bireylerdir. ‘Gücünü Demirden Alan Kadınlar’ projesiyle bu önemli konuya dikkat çekmeyi ve güçlü kadın figürleriyle bu farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Orzaks olarak, yenilikçi ürünlerimizle bu noktada hem etkili ve kullanıcı dostu çözümler sunuyor hem de paralimpik sporcularımızın ilham verici başarı hikayeleriyle demir gibi güçlü kadınların toplumun temeli olduğunu vurguluyoruz.”

“TÜM TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK ADINA ÇOK DEĞERLİ BİR ADIM”

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nuray Yazıhan ise demir eksikliğinin yaygınlığı ve etkilerine dair şu bilgileri paylaştı:

“Demir eksikliği yalnızca kansızlık değil; vücutta dokulara oksijen taşınamaması, enerji mekanizmalarının bozulması ve bağışıklığın zayıflaması gibi birçok sorunun temelinde yer alıyor. Kadınlar, gebelik ve adet döngüsü nedeniyle daha fazla risk altında. Besinlerden alınan demirin yalnızca yüzde 10’u emilebiliyor, bu da sorunun çözümünde demir takviyesinin önemini artırıyor. Paralimpik sporcularla gerçekleştirdiğimiz bu proje, demir eksikliğinin konuşulmayan yönlerine dikkat çekmek ve tüm toplumu bilinçlendirmek adına çok değerli bir adım.”