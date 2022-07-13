Gueye ayrılık için PSG ile anlaşamadı, Galatasaray’ın planları sekteye uğradı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray’ın ön libero transferindeki bir numaralı hedefi konumunda olan Paris Saint Germain’den (PSG) Idrissa Gueye’de pürüz çıktı. 32 yaşındaki oyuncu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız kulübünden ayrılık şartları konusunda anlaşamadı. Yıllık 4.2 milyon Avro kazanan Gueye, bu rakamın tamamını alıp PSG’den ayrılmak istedi. Ancak bu parayı ödemeyip bonservisini bedelsiz vermeyi planlayan PSG’li yetkililer, Gueye’nin talebini kabul etmedi. Galatasaray, tecrübeli oyuncunun transferi için şu an beklemeye geçti. Gueye, PSG ile anlaşıp bonservisini alırsa Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcuyla sözleşme şartlarını masaya yatıracak.

DİĞER ADAYLAR MASADA

Gueye’den henüz sonuç alınamaması nedeniyle Galatasaray ön liberoda listesindeki diğer adaylara yöneldi. Real Betis’ten William Carvalho için temaslar hızlandırılacak. 30 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşılmasına rağmen İspanyol kulübünün yüksek bonservis talebi Sarı-Kırmızılıları zorluyor. Gündemde Roma’dan Amadou Diawara var. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, İtalyan kulübünün kapısını çalacak. Öte yandan Fiorentina’nın 29 yaşındaki stoperi Matija Nastasic, menajerler vasıtasıyla Sarı-Kırmızılılara önerildi.