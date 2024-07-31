Guido Rodriguez kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Guido Rodriguez kaç yaşında?
Guido Rodriguez, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Guido Rodriguez kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Guido Rodriguez kaç yaşında?
Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Guido Rodriguez'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Guido Rodriguez kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Guido Rodriguez kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
GUİDO RODRİGUEZ KİMDİR?
Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Real Betis takımında orta saha mevkinde forma giyen 185 cm boyunda ve 78 kilo olan Guido Rodriguez, sağ ayağını kullanmaktadır.
Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Guido Rodriguez, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.
Guido Rodriguez, bu sezonu 1 asist ve 2 gol katkısı ile tamamlamıştır.
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