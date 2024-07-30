Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 30.07.2024 - 12:04

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir? Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etmektedir.

Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca yarışmasında yarışan atıcıdır. Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarının da sahibidir. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmış ve 10 metre havalı tabancada Yusuf Dikeç ile birlikte gümüş madalya kazanmıştır.

Tarhan, atıcılık sporuna annesinin teşvikiyle başladı. Daha çocukluğunda ateşli silahlara ve üniformalara ilgi duyan Tarhan, ailede böyle birileri olmamasına rağmen polis ya da asker olmak istedi.

2015 yılından beri 10 m havalı tabanca branşında yarışan Tarhan, Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesidir.

Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237.9 puanla yeni bir ulusal gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda Tarhan, 10 m havalı tabanca etkinliğinde yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırdı ve Gençler kategorisinde altın madalya aldı. 2019 ISSF Gençler Dünya Kupası'nın Suhl, Almanya ayağında altın madalya kazandı.

Yusuf Dikeç ile birlikte 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında Karışık takım yarışmasında bronz madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda dördüncü oldu.

Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen 2022 Avrupa 10 m Yarışları Şampiyonası'nda takım arkadaşları Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak ile birlikte 861 puanla 10 m'de yeni bir Avrupa kadınlar takım rekoru kırdı.

Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen 2023 Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde bronz madalya aldı. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Karışık takım etkinliğinde takım arkadaşı Yusuf Dikeç ile gümüş madalya aldı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazandı, ancak madalya kazanamadı. Aynı yarışmanın 25 m havalı tabanca etkinliğinde de yarıştı ancak başarılı olamadı.