Milli judocu Vedat Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda organizasyona veda etti. Peki, Milli judocu Vedat Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi. Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti. Peki, Milli judocu Vedat Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?
VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?
Vedat Albayrak, 2 Mart 1993 yılında Kazakistan'ın Kokshetau kentinde doğmuş Türk judocudur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Roman Moustopoulos adıyla Yunanistan'ı temsil eden Albayrak, doğum ismi Vano Revazishvili olan judo sporcusu uluslararası pek çok başarının ardından Türk vatandaşı olmuş ve Vedat Albayrak ismini almıştır.
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