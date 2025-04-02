Günay Güvenç: 'Bizi kimse yıkamaz!'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:52

Güncelleme: 02.04.2025 - 23:52

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

33 yaşındaki kaleci, "Geçmişte hep söylediğim gibi, hocamız bana forma verdiğinde elimden geleni yapıyorum. Bu maç için de hoca bana bu şansı verdi. Ben de takıma katkı sağlamak istiyorum, bu başarıda pay sahibi olmak istiyorum. Bugün kazandık, ligde de kazandık. Mutluyuz. Her iki kupayı da ne kadar istediğimizi gösterdik. Bugün takımı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıdaki futbol, derbi yenilgisinden sonraki reaksiyonumuz tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştır. İkinci yarıda biraz geriye çekildik ama yine pozisyon bulduk." dedi.

Açıklamalarına devam eden Günay Güvenç, "Güzel bir maç oldu ama sondaki gerginlikler... Yıllarca Anadolu takımında oynadım. Onların nasıl hissettiğini biliyorum. Gereksiz şeyler mi yapıyoruz, saçma sapan şeyler oluyor. Kendimi de dahil ediyorum buna. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kalp kırmaya gerek yok. Raddeyi aştı gibi geliyor. Bugün kazandık ama yenilebilirdik de futbolda bunlar var. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Bunu öğrenmeliyiz. Birbirimize daha çok saygı duymalıyız. İki büyük camia, iyi ki Fenerbahçe, Galatasaray var. Böyle maçlar için varlar. Keyfini çıkartmaya özen göstermeliyiz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Her iki kupaya da talibiz." diye konuştu.

Deneyimli eldiven, "Kupa çok önemli. Daha önce onlarca kez aldık. Yine almak istiyoruz. Psikolojik avantaj tabii ki var. Biz bunu kaptık. İki senedir şampiyon oluyoruz. Biz Galatasaray olarak, birbirimize destek ve sahip çıktığımızda bu kulüp her zaman başarılı olacak. Kimse bizi yıkamaz. Kendimize sahip çıktığımızda çok kupa kazanırız. Birbirimize sahip çıkarsak bugünkü gibi her şeye yansıyor zaten. Taraftarımız burada 5 saat bile kalsa, onlar orada şarkılarla kutlarlar. O kadar mutluluk verici ki bizim için.... Onları çok mutlu ettik. Çok gurur verici bir şey." dedi.

Günay Güvenç, son olarak, "Kalp kırıcı şeyler yapmayalım artık, birbirimizi kırmayalım. Bunu kaybetsek de söyleyecektim. Müthiş bir maç oldu bizim için. Psikolojik avantajı da aldık. O yüzden çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.