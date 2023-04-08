Gündem olmuştu! İrfan Can Kahveci'den açıklama geldi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:08

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:30

Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile çekildiği fotoğrafı sarı-kırmızılı emojiler ile paylaşması sosyal medya gündem oldu.

Gündem olan fotoğrafla ilgili Fenerbahçeli yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." açıklamasını yaptı.