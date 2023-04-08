Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci paylaşımı olay oldu
Oyuncu Özgün Bayraktar, Fenerbahçeli Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı emojiler gündem oldu.
Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile paylaşımları sosyal medya gündem oldu.
Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can ile çektirdiği fotoğrafı önce sosyal medyada sarı-kırmızı emojilerle paylaştı.
Paylaşım gündem olurken, Bayraktar ardından sarı-lacivert emojili bir paylaşım daha yaptı.
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