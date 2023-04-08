Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci paylaşımı olay oldu

Oyuncu Özgün Bayraktar, Fenerbahçeli Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı sarı-kırmızı emojiler gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:26
Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci paylaşımı olay oldu
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Oyuncu Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile paylaşımları sosyal medya gündem oldu.

Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can ile çektirdiği fotoğrafı önce sosyal medyada sarı-kırmızı emojilerle paylaştı.

Paylaşım gündem olurken, Bayraktar ardından sarı-lacivert emojili bir paylaşım daha yaptı.


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