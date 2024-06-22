Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürcistan, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, sahasında Ivan Hasek'in ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.
GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Gürcistan, EURO 2024'te son maçta Türkiye'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Çekya ise Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu.
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