Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürcistan, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:03
Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, sahasında Ivan Hasek'in ekibi Çekya ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Gürcistan, EURO 2024'te son maçta Türkiye'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Çekya ise Portekiz'e 2-1 mağlup olmuştu.


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