Gürcistan - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürcistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, kendi sahasında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşı karşıya gelecek.
GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Mihail Meshi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Gürcistan grupta oynadığı son maçta Norveç deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise kendi sahasında ağırladığı Norveç'e 4-0 mağlup olmuştu.
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