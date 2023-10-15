Gürcistan - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürcistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:55
Gürcistan - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, kendi sahasında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşı karşıya gelecek.

GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mihail Meshi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Gürcistan grupta oynadığı son maçta Norveç deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise kendi sahasında ağırladığı Norveç'e 4-0 mağlup olmuştu.


Gürcistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi EURO 2024 canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın rakibi Letonya: İşte EURO 2024 bileti ihtimalleri!

A Milli Takım'ın rakibi Letonya: İşte EURO 2024 bileti ihtimalleri!
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır
A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Doğan Alemdar kamptan ayrıldı!

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Doğan Alemdar kamptan ayrıldı!

En Çok Okunan Haberler