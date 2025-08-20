Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürcistan-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı!

Gürcistan-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı!

20.08.2025 16:00:00
AA
Gürcistan-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinin biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

PASSOLİG ZORUNLULUĞU YOK

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.

