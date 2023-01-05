Güreş Federasyonu'ndan 'Cengizhan Şimşek' açıklaması

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:49

Türkiye Güreş Federasyonu, Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in ceza süresi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kendilerinden önceki Yönetim Kurulu dönemine ait bir disiplin kurulu kararı olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cengizhan Şimşek

"Basına ve sosyal medya organlarına yansıyan, yağlı güreşçi Cengizhan Şimşek’in ceza süreci ile ilgili olarak yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve süreci şeffaflık ilkemiz gereği tüm detayları ile açıklayarak kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

MUSA AYDIN DÖNEMİNİN DİSİPLİN KURULU KARARI İLE SPORCUYA ULAŞILAMADIĞI GEREKÇESİ ÖNE SÜRÜLEREK CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Cengizhan Şimşek ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TDMK) talebi üzerine 24.08.2021 tarihinde disiplin süreci bir önceki federasyon başkanı Musa Aydın döneminde başlatılmıştır.

Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu’nun sporcuya bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine yönelik kararına rağmen 19.10.2021 tarihinde Musa Aydın döneminin Disiplin Kurulu kararı ile sporcuya ulaşılamadığı gerekçesi öne sürülerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Bu karara karşı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu nezdinde başvuru yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun konu hakkında vermiş olduğu bir yıl hak mahrumiyetine dair 09.03.2022 tarihli karar 11.03.2022 tarihinde federasyonumuz kayıtlarına girmiştir.

Şubat ayında Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterlik görevine atanan Yusuf Gümüş tarafından karar, gereği yapılmak üzere Musa Aydın döneminde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile federasyonun sorumlu memurlarına havale edilmiştir.

GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU’NA KARARIN BİR ÖRNEĞİ İLETİLMİŞTİR

Bahsi geçen personelin Nisan ayında görevden kendi isteği ile ayrılması sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’na 10 gün içinde cevap verilmediği gibi sporcunun Tahkim Kurulu’na karar düzeltme için yapmış olduğu başvuruya dair kararın 13.12.2022 tarihinde kayıtlarımıza girmesi üzerine tespit olunmuş ve gereğinin yerine getirilmesi için derhal Geleneksel Güreşler Federasyonu’na kararın bir örneği iletilmiştir.

Bu noktada Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 22.04.2022 tarihinde resmen kurulduğunu, 29.06.2022 tarihinde ilk genel kurullarını yaparak göreve başlamış olduğunu ve bu itibar ile Geleneksel Güreşler ile ilgili yetkinin bu tarihler itibari ile federasyonumuz sorumluluğundan çıkarak, zikredilen yeni federasyona devir olunduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna yansıyan süreçle ilgili olayın aydınlatılması ve sorumluların bulunması için iç denetim yolu ile federasyonumuzda 04.01.2023 tarihinde tahkikat başlatılmış olup, süreç hakkında tahkikatın sonuçlanması üzerine bilgi verilecektir.

Federasyon yönetimimizin göreve geldiği 06.11.2021 tarihinden bu yana dopingle mücadele en fazla önem verilen konuların başında yer almaktadır. Federasyonumuz tarafından her daim olduğu gibi bu süreçte de kurallar ve mevzuat dışında herhangi bir uygulama yapılmadığı gibi bu yönde herhangi bir kimseye herhangi bir beyanda da bulunulmamıştır.

Anılan asılsız beyanat ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacak ve takipçisi olunacaktır. İzah edildiği üzere anılan karardan ve cezadan 13.12.2022 tarihi itibari ile haberdar olunmuş olup Başkanımız Dr. Şeref Eroğlu sürecin ve sorumluların takibi hususunda bizatihi gayret ve özen göstermektedir.

Basın ve sosyal medya organlarında çıkan asılsız iddia ve beyanatlara kamuoyunca itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu itibar ile sürecin aydınlatılması ve gereğinin yapılması için azami düzeyde gayret gösterilmekte olduğunu, bu konuda gerek TDMK gerek ise kurulan Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu ile irtibat halinde sürecin yürütülmekte olduğunu saygılarımızla kamuoyuna bildirmek isteriz."