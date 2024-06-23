A Milli Takım'da stoper krizi!
A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında cezalı duruma düştü. Samet Akaydin ise Portekiz karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Çekya karşılaşmasında stoperde hangi oyuncuların görev yapacağı şu an için belirsiz.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti.
Milliler, Portekiz karşılaşmasında stoperde görev yapan iki ismi de kaybetti. Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, Çekya mücadelesinde forma giyemeyecek.
Milli takımda Samet Akaydin ise Portekiz mücadelesinde sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Samet'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
MONTELLA'NIN OPSİYONLARI
Vincenzo Montella'nın Abdülkerim'in yokluğu ve Samet'in oynayamaması durumunda stoper için farklı opsiyonları bulunuyor. İtalyan teknik adam, Çekya karşılaşmasında Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisine forma verebilir.
Kaan Ayhan'ın stopere çekilmesi durumunda Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.
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