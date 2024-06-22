A Milli Futbol Takımı'na kötü haber! Maçı tamamlayamadı...
A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu mücadelede Samet Akaydin, sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı.
SAMET AKAYDİN'DEN KÖTÜ HABER
Milli Takım'da Samet Akaydin, 75'te sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Millilerde Samet yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.
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