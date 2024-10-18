Guti Hernandez teknik direktörlüğe geri dönüyor!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve teknik ekipte çalışan Guti Hernandez'in, teknik adamlık kariyerine geri döneceği iddia edildi.
Real Madrid'in efsane oyuncularından Guti Hernandez, saha kenarındaki kariyerine devam etmeye hazırlanıyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alan Guti Hernandez, teknik adam olarak Arjantin'in yolunu tutabilir.
GUTI HERNANDEZ GERİ DÖNÜYOR
Fichajes'in haberine göre; İspanyol teknik adam, Arjantin ekiplerinden San Lorenzo'nun başına geçmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ülkesi İspanya'ya geri dönen 47 yaşındaki isim, Almeria teknik direktörü olmuştu.
Burada bir sezonda toplam 22 maça çıkan Guti Hernandez, 1.45 maç başı puan ortalaması yakalamıştı ve 2020 yılında görevinden ayrılmıştı.
Etiketler: #Guti Hernandez #Arjantin #San Lorenzo
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