Guti'den ezeli rakibi için transfer itirafı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:08

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:11

Real Madrid'in efsanelerinden Guti Hernandez, katıldığı bir televizyon programında transfer itirafında bulundu.

Guti, Real Madrid'de forma giydiği dönemde Atletico Madrid'e transferinin gündeme geldiğini ancak bunu istemediğini söyledi.

Transfere ilişkin Guti, "Atletico Madrid'e gidebilirdim. Real Madrid stopere Pablo'yu istiyordu ve ben de takasta kullanılacaktım. Ayrılmak istemedim ama Real Madrid beni istemeseydi ne yapabilirdim" dedi.

15 SEZON REAL MADRID'DE OYNADI

Real Madrid'in altyapısından yetişen Guti 1996'da A takıma yükseldi.

14 sezon A takımda forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Guti, 2011'de kariyerini noktaladı.

Beşiktaş formasıyla 38 maçta 11 gol ve 14 asist kaydeden Guti Hernandez Real Madrid'le 542 maça çıktı.

Guti, İspanyol devinde 77 gol ve 94 golle oynadı.