Guti'den Beşiktaş'a mesaj: 'Onlar benim hayatımın bir parçası'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını 2010-2011 yılları arasında terleten İspanyol yıldız Guti, basın mensuplarına siyah-beyazlı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Guti, Beşiktaş'tan övgü dolu sözler ile bahsederken, "Beşiktaşlı taraftarlar onları çok sevdiğimi biliyorlar. Onlar benim hayatımın bir parçası ve her zaman yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:23
Guti'den Beşiktaş'a mesaj: 'Onlar benim hayatımın bir parçası'
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Bir dönem Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız Guti Hernandez, S Sport'a röportaj verdi.

Guti Hernandez, Beşiktaş'a olan sevgisini açıklarken, gelecek için şans diledi.

İspanyol yıldız Guti yaptığı açıklamada, ''Beşiktaşlı taraftarlar onları çok sevdiğimi biliyorlar. Onlar benim hayatımın bir parçası ve her zaman yanlarında olacağım. Kulübe çok iyi destek olduklarını düşünüyorum. İstanbul da çok sevdiğim, aşık olduğum bir şehir. Umarım hak ettikleri yerde olurlar ve şampiyonluk için mücadele ederler'' dedi.

36 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Beşiktaş ile 36 maçta forma giyen Guti, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. 


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