Guti'den Beşiktaş'a mesaj: 'Onlar benim hayatımın bir parçası'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:23

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:23

Bir dönem Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız Guti Hernandez, S Sport'a röportaj verdi.

Guti Hernandez, Beşiktaş'a olan sevgisini açıklarken, gelecek için şans diledi.

İspanyol yıldız Guti yaptığı açıklamada, ''Beşiktaşlı taraftarlar onları çok sevdiğimi biliyorlar. Onlar benim hayatımın bir parçası ve her zaman yanlarında olacağım. Kulübe çok iyi destek olduklarını düşünüyorum. İstanbul da çok sevdiğim, aşık olduğum bir şehir. Umarım hak ettikleri yerde olurlar ve şampiyonluk için mücadele ederler'' dedi.

36 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Beşiktaş ile 36 maçta forma giyen Guti, 11 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.