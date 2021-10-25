Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, derbideki favorilerini açıkladılar

25 Ekim 2021 Pazartesi, 15:52

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği "El Clasico" maçı kapsamında, Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla İstanbul'da özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Dün, Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilen etkinlik, futbolun önemli figürlerinden ve bir dönem Türkiye'de forma giymiş Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla gerçekleşti. Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, El Clasico'nun yeni marka kimliği ve elçileri olarak Türkiye'ye geldi.

Beşiktaş- Galatasaray derbiden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü futbolculardan Eto'o "Beşiktaş'ın kazanmasını arzularım. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Oyun olarak da zaten güçlü. Aynı zamanda ev sahibi avantajını kullanacaktır." derken "Galatasaray'ın da çok iyi bir antrenörü var. Onlara da bol şans diliyorum" dedi.

Eto'o ayrıca "Burak Yılmaz Fransa'da harika işler çıkartıyor. Takip ediyorum. Şu anki takımında çok iyi bir performans sergiliyor" diyerek sözlerini tamamladı. Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, daha sonra sporseverlerle birlikte Barcelona- Real Madrid karşılaşmasını izlediler.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve bir dönem siyah-beyazlı kulüpte yardımcı antrenörlük de yapan Guti Hernandez, "El Clasico'daki birçok oyuncu ile daha önce oynama fırsatı yakaladığını söyleyerek, "Çok değerli futbolcular ile birlikte oynama fırsatım oldu ama Cristiano Ronaldo ile oynamak çok keyifliydi. kendisinden çok şey öğrendim." dedi.

Yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında da konuşan Guti, "Türkiye'deki derbi umarım iyi geçer. Her iki takım için de maçın iyi geçmesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Eto'o ise, "Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum" dedi.