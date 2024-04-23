Beşiktaş’ta restoranda yangın paniği!
Beşiktaş’ta bir restoranın deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle restorandan çıkan dumanlar caddeyi sarınca panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Beşiktaş Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde, saat 11.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan restoranın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesinin ardından çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YURTTAŞLAR PANİK YAŞANDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, caddeyi kaplaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.
Yangının restoranda mesaiye başladıktan kısa süre sonra çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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