Güvenlikler müdahale etti: Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:57
Güvenlikler müdahale etti: Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!
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Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

Kale arkasındaki Gürcü taraftarlar ve Türk taraftarlar arasında ciddi bir kavga çıktı.

Güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulundu.


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