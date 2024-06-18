Güvenlikler müdahale etti: Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi iki ülke taraftarları arasında kavga çıktı.
Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Türkiye - Gürcistan maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.
Kale arkasındaki Gürcü taraftarlar ve Türk taraftarlar arasında ciddi bir kavga çıktı.
Güvenlik ekipleri olaya müdahalede bulundu.
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