Güzel goller müthiş sonuç

Yayınlanma: 18.06.2024 - 21:10

Güncelleme: 18.06.2024 - 21:10

Anlaşılan o ki bu turnuva güzel goller turnuvası. Açılış maçında Almanların iki golcüsü birbirinden güzel goller atmışlardı. İki güzel gol de bize kısmet oldu.

Sağ bek Mert, Ferdi'nin çizgiden ortalayıp savunma tarafından uzaklaştırılmak istenen topa öyle bir vurdu ki, Dortmund'daki Gürcü duvarı yıkıldı. Ki golü yiyen Gürcü kaleci Mamardashvili, Avrupa'nın en iyi file bekçilerinden biri olarak gösteriliyordu.

Maça gelirsek; Montella yaş gününde genç isimlere şans vermişti. Arda, Kenan, Ferdi aynı anda ilk 11'deydi. Almanya doğumlu isimlerin yoğunlukta olduğu kadroydu. İlk 15 dakika müthiş pres yaptık.

Kenan'ın kalecide kalan şutu ve Kaan'ın direğe yapışan füzesinde şans faktörü rol oynadı. Kenan'ın golünde ise çifte ofsayt vardı. Birer adım geride kalabilirlerdi. Eğer bu gol geçerli sayılsa maç orada biterdi.

Yenen gol, beklediğimiz tipik Gürcü golü. Kapanıyorlar, hızlı ve sert çıkıyorlar.

1-1 sonrası bir kez daha yüreğimiz ağzımıza geldi. Samet o bölgenin oyuncusu değil. Keşke Çağlar sakatlanmasaymış. Montella da şapkadan tavşan çıkaramaz, sonuçta Süper Lig'deki tandemlerin tamamına yakını yabancı.

Kaleci Mert çıkarabilir miydi kestirmek güç. Ancak o pozisyondan önce inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Son 20 dakika Gürcüler iyiydi.

Barış sağ önde başlamalıydı. Merkez santrfor oynamamalı. Arda, Hakan’ın 10 numaralı formasını değil ama 10 numaranın görevlerini almalı diye düşünürken Montella hamleyi yaptı. Hızlanan milliler pozisyon buldu. Mert Müldür atar, Arda atmaz mı?

O da maçın tempo kazandığı anlarda jeneriklik bir gol attı maça damgasını vurdu.

Sonda Gürcüler risk aldı. İlk yarı dökülen Samet uzatmada kahraman oldu. Kerem ise gecenin sonucunu ilan etti:3-1.

Bu galibiyet aynı zamanda 2. turun da kapısını araladı.