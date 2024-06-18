EURO 2024'ün açılış maçına damga vurdu: Uzaklardan atılan şutun hedefi oldu!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu birinci maçında karşı karşıya gelen Almanya-İskoçya maçı öncesi ısınma esnasında Alman forveti Niclas Füllkrug'un kaleye yönelik şutunda topun tribüne gitmesi sonucu bir taraftarın sol elinin kırıldığı ortaya çıktı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 18.06.2024 - 14:22
EURO 2024'ün açılış maçına damga vurdu: Uzaklardan atılan şutun hedefi oldu!
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu birinci maçında karşı karşıya gelen Almanya-İskoçya maçında bir taraftarın eli kırıldığı ortaya çıktı.

Maç öncesi ısınma sırasında Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Niclas Füllkrug'un ters bir şutuyla kale arkasında maçı izleyen Alman taraftar Kai Flathmann'ın sol elinin kırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada "Söyleyecek sözüm yok, çılgınca şeyler" diyen Flathmann, hastanede kolu bandajlı ve askılı bir fotoğrafını paylaştı. 

Flathmann, "Bild (Alman gazetesi) şimdi bu talihsiz olay hakkında haber yapıyor ve Alman Futbol Federasyonu da benimle temasa geçti" dedi.

14 Haziran'da EURO 2024 turnuvasının açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaştı. 

Münih Futbol Arena'da oynanan müsabakadan ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla galip ayrıldı.


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