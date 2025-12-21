Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gyökeres sahne aldı, Arsenal liderliğini korudu

21.12.2025 09:35:00
Güncellenme:
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü, 27. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres attı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, 39 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Everton ise 24 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.

Arsenal, Premier Lig'in 18. haftasında Brighton'ı konuk edecek.

Everton ise deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek. 

