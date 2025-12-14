Manchester City, Arsenal'ın peşini bırakmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 19:14:00
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-0 mağlu petti.

İngiltere Premier Ligi'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41. ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden kaydetti.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #premier lig #Manchester City #crystal palace

