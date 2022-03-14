GZT Giresunspor, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

14 Mart 2022 Pazartesi, 22:37

Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 6 . dakikasında Serginho ile öne geçen Karadeniz ekibi 40. dakikada Max'im penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 79. dakikasında Chiquinho ile 2-1 öne geçen Giresunspor kalan dakikalarda kalesini gole kapadı ve üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 35 yapan Giresunspor ligde 16. sırada yer alırken küme düşme ile puan farkını 6'ya çıkardı. Gaziantep ise bu sonuçla 37 puan ile 14. sırada yer aldı.

9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK , bu sezon dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 puan toplayabildi.