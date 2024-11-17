Haaland hat-trick yaptı: Norveç, Uluslar A Ligi'ne yükseldi!
Erling Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Norveç, Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti ve
UEFA Uluslar B Ligi 6. hafta maçında Norveç ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Norveç 5-0'lık skorla kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 23, 37 ve 71. dakikada Erling Haaland, 41. dakikada Alexander Sörloth ve 75. dakikada Antonio Nusa kaydetti.
Haaland, 24 yaşında 25. hat-trick'ini yaptı; milli takım formasıyla da 39. maçında 38. golünü attı.
Norveç, bu sonuçla puanını 13'e çıkardı ve lider olarak A Ligi'ne yükseldi.
Kazakistan ise 6 maçta 1 puanda kaldı ve son sırada yer alarak C Ligi'ne düştü.
Etiketler: #Norveç #Kazakistan #Erling Haaland #UEFA Uluslar B Ligi
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