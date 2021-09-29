Haaland Türkiye maçında oynayacak mı?

Dortmund forması giyen ve sakatlığı bulunan Norveçli golcü Erling Haaland'ın, Türkiye ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 18:20
Haaland Türkiye maçında oynayacak mı?
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen ve sakatlığı nedeniyle son Sporting Lizbon maçında oynayamayan Norveçli golcü Erling Haaland'ın, Türkiye ile oynanacak karşılaşmada da forma giymeyebilir.

TÜRKİYE MAÇINDA OLMAYABİLİR

Bild'de yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Borussia Mönchengladbach ve Sporting Lizbon maçlarında forma giyemeyen Erling Haaland'ın, 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Norveç karşılaşmasında forma giymesinin şüpheli olduğu belirtildi. 

Bu sezon 8 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki golcü oyuncu 11 gol ve 4 asist kaydetti. 

Bilindiği üzere, La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth da, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli takımının aday kadrosuna çağrılmamıştı. 


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