Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen ve sakatlığı nedeniyle son Sporting Lizbon maçında oynayamayan Norveçli golcü Erling Haaland'ın, Türkiye ile oynanacak karşılaşmada da forma giymeyebilir.
Haaland Türkiye maçında oynayacak mı?
Dortmund forması giyen ve sakatlığı bulunan Norveçli golcü Erling Haaland'ın, Türkiye ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
TÜRKİYE MAÇINDA OLMAYABİLİR
Bild'de yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Borussia Mönchengladbach ve Sporting Lizbon maçlarında forma giyemeyen Erling Haaland'ın, 8 Ekim Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Norveç karşılaşmasında forma giymesinin şüpheli olduğu belirtildi.
Bu sezon 8 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki golcü oyuncu 11 gol ve 4 asist kaydetti.
Bilindiği üzere, La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen eski Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth da, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli takımının aday kadrosuna çağrılmamıştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- Taşlar yerine oturuyor...