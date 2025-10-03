Haftayı 3'te 3 ile kapattık: İşte UEFA ülke puanında son durum...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 09:44:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye, Avrupa'da haftayı 3'te 3'le kapattı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyetleri UEFA ülke puanında rakip ülkelerin az puanlar alabilmesiyle avantaja dönüştü.

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoğun bir hafta geride kaldı. 

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak toplam 1.20 puan katkı sağladı. 

EN YAKIN RAKİP ÇEKYA ELE FARK AÇILDI

Dört takımla Avrupa kupalarına devam eden Çekya’nın takımları ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açmayı başardı. 

Aynı zamanda bu sezon 4 puan katkısına ulaşan Türkiye ile Çekya'nın sezon başından bu yana puan katkısı eşitlenmiş oldu. 

Aradaki toplam fark ise 3.3 puana yükseldi. 

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

1- İngiltere: 97,561

2- İtalya: 86,803

3- İspanya: 80,953

4- Almanya: 77,259

5- Fransa: 70,391

6- Hollanda: 62,366

7- Portekiz: 59,466

8- Belçika: 56,150

9- Türkiye: 44,800

10- Çekya: 41,500

11-  Yunanistan: 38,312

