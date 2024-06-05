Hagi'den geleceği için açıklama!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:22

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:22

Rangers forması giyen Ianis Hagi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Benim odak noktam Avrupa Futbol Şampiyonası" diyen Rumen futbolcu, geleceğiyle ilgili menajerlerine görüştüğünü ve isteğini ilettiğini söyledi.

"MENAJERLERİME BAĞLI"

Hagi, "Milli takıma gitmeden önce menajerlerime ne istediğimi söyledim. Onlardan mümkün olduğunca iyi çalışmalarını, takımımı ve benim için doğru teknik direktörü bulmalarını bekliyorum. Rangers'ta mı veya başka yerde mi olacağım, bilmiyorum. Geleceğim menajerlerime bağlı" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Rangers'tan geçen sezon Alaves'e kiralık olarak giden Hagi, İspanyol ekibinde 26 maça çıkan 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Hagi'nin bonservisinin bulunduğu Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.