Haji Wright'a Dünya Kupası müjdesi!

ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Antalyaspor'un yıldız ismi Haji Wright, Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 08:31
Haji Wright'a Dünya Kupası müjdesi!
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ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu.

Antalyaspor forması giyen Haji Wright, ABD'nin Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Kadroda bir dönem Galatasaray forması giyen Deandre Yedlin de kendine yer buldu.

İşte ABD'nin Dünya Kupası kadrosu


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