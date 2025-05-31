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Hakan Bilal Kutlualp'ten adaylık açıklaması: Aziz Yıldırım seçime girerse çekilecek mi?

Hakan Bilal Kutlualp'ten adaylık açıklaması: Aziz Yıldırım seçime girerse çekilecek mi?

31.05.2025 16:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Hakan Bilal Kutlualp'ten adaylık açıklaması: Aziz Yıldırım seçime girerse çekilecek mi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un protesto edildiği yürüyüşe katılan Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi durumunda adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, taraftar gruplarının organize ettiği yürüyüşle protesto edildi. Koç'un istifaya çağrıldığı yürüyüşte sarı-lacivertlilerin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp de yer aldı. Burada Sabah'a açıklamalarda bulunan Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi durumunda adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya net cevap verdi. 

Kutlualp şunları söyledi:

"Benim başkanlıktan çekilmek gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığım zaman kimseye sormadım. 

Bana camia 'Geç kasiyer olacaksın' derse ben, Fenerium'da kasiyer olup Fenerbahçe forması satabilirim.

Ali Koç ile hiçbir temasım olmadı. Fenerbahçe'nin başkanıdır, bana 'gel' derse gitmez miyim. Ben Fenerbahçe kurumuna saygılıyım.  

Ben herkesle konuşurum Fenerbahçe için. Fikirlerimi söylerim, beni birisi çağırdı diye onun dediğini yapacaksın diye bir şey yok. Ben herkesle konuşur anlatırım yanlışlarını, doğrularını."


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