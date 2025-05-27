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Hakan Bilal Kutlualp'ten Jose Mourinho iddiası! Portekizli hocanın geleceği ne olacak?

Hakan Bilal Kutlualp'ten Jose Mourinho iddiası! Portekizli hocanın geleceği ne olacak?

27.05.2025 15:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Hakan Bilal Kutlualp'ten Jose Mourinho iddiası! Portekizli hocanın geleceği ne olacak?

Fenerbahçe Kulübü'nün olası seçiminde başkanlığa adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kutlualp, başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Burak Güngör'e açıklamalar yaptı. Kutlualp'in sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İMZA SAYILARI ÇOK İYİ"

Kongre üyelerinin seçim için başlattığı imza kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kutlualp, "İmza sayıları çok iyi seviyede. 1 hafta içinde tamamlanmasını bekliyorum. Ay başı teslim edeceğiz" dedi.

Öte yandan Hakan Bilal Kutlualp, başkan olması ve ilk sezonda şampiyon olamaması durumunda görevi bırakacağını bildirdi.


MOURINHO İLE YOLLARI AYIRACAK

Hakan Bilal Kutlualp, "Aziz Yıldırım aday olursa çekilir misiniz?" şeklindeki soruya ise, "Herkesle her şeyi konuşuruz. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun. Yeter ki bu kötü gidişatın farkına varsın insanlar. Yoksa uçuruma gidiyoruz. Fenerbahçe sevgisi, olgusu kimsenin kişisel kavgalarını yapacağı bir ortam değildir" cevabını verdi.

Ayrıca Kutlualp, göreve gelmesi halinde Jose Mourinho ile vedalaşacağını açıkladı. Başkan adayı, mevcut yönetimin de Mourinho'yu göndereceğini iddia etti.

Kutlualp, Portekizli teknik direktörle ilgili yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'nun Avrupa'da çalışma şansı falan yok artık. Muhtemelen Orta Doğu pazarına yönelecek. Giderken buradan da bir şeyler götürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ALMAN EKOLÜNÜ TERCİH EDECEĞİM"

Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho'nun yerine Alman teknik direktör getirmeyi planladığını söyleyerek, "Almanlar çalışkan, disiplinli oluyorlar. Alman ekolünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'de son 20 senede çalışmış en iyi teknik direktör Daum. Ofansif oynatan, çok golü düşünen bir teknik direktör istiyorum" diye konuştu.

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