Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a çağrı!

18.09.2025 10:29:00
Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, başkan Ali Koç'a seslendi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "TFF'ye yürüme zamanı gelmiştir" sözleri üzerine başkan adaylığından kısa bir süre önce çekilen Hakan Bilal Kutlualp açıklama yaptı.

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin haklarının yenmesinin seçimden daha kritik bir konu olduğunu söyleyerek Ali Koç'a seslendi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Başkanlık seçiminden daha önemlidir bu, Pazartesiyi beklemeye gerek yok organize et, yasal izinleri al Cuma günü TFF'ye tek vücut yürüyelim" ifadelerini kullandı.

