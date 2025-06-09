Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a cevap: 'Verdiği sözleri tutmayan, başarısız olduğunda...'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Başkan Ali Koç'un açıklamalarına çarpıcı yanıt verdi.

Ali Koç'un sözleri üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Büyük Fenerbahçe taraftarı gelecekte; verdiği sözleri tutmayan, başarısız olduğunda Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin değerli zamanını israf etmeyerek, Fenerbahçe'nin önünü tıkamayarak başka hiçbir şeye gerek kalmaksızın kendisi bırakıp gidecek başkan profili geleneğinin yerleşmesinin kapılarını açacaktır" dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir paylaşım daha yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Dünyanın en ciğerli, Fenerbahçe'sine vefalı ve en asil taraftarı Fenerbahçe taraftarıdır. Nokta" notunu düştü.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşmuş ve "Tüzüğümüzde kongre üyelerine tanınan her hakkı, demokrasi olarak görmekteyiz ve saygı duymaktayız. Kongre üyelerimizin seslerini duyuyor, anlıyoruz. Bir süredir özellikle sosyal medya üzerinden gerçeklerin ciddi anlamda çarpıtılarak, olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun bilinçli bir biçimde yanıltıldığını, camiamızın duygusal bağlılığının sarsılmaya çalışıldığını üzüntüyle izliyoruz. Camiamızın sesine kulak verip eylüle kongre kararı almışken yapılan bu manipülasyonlar, spor tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir psikolojik işkence ve itibar suikasti camiamızı kaosa sürüklemekten başka anlam taşımamaktadır. Biz sağlam duruyoruz, bizi bu yıkamaz. Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı niye dik duruyoruz? Biz camiamızla bu kapıyı açarsak bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa bu kapıyı kapatamayız. Bizden sonra gelecek tüm başkanlar bu riskin altında olacaktır. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası açısından uygun değildir" ifadelerini kullanmıştı.



