Okan Buruk açıkladı: Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın Liverpool'a deplasmanda yenildiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in dönüş tarihi resmen belli oldu.
"HAFTASONU KADRODA OLACAK"
Okan Buruk, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Haftasonu kadroda olacak" dedi.
Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.