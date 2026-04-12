Okan Buruk açıkladı: Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu!

12.04.2026 23:51:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın Liverpool'a deplasmanda yenildiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in dönüş tarihi resmen belli oldu.

"HAFTASONU KADRODA OLACAK"

Okan Buruk, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Haftasonu kadroda olacak" dedi.

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşacak.

Uğurcan Çakır'dan puan kaybı yorumu: 'Anları iyi oynamazsanız...' Galatasaray'ın milli oyuncusu Uğurcan Çakır, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Selçuk İnan'dan tepkilere yanıt: 'Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın...' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'İlk düşüncem...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.